Индийские учeные: пандемия коронавируса снизила температуру на Луне

Индийские ученые: пандемия коронавируса снизила температуру на Луне
Индийские учёные выяснили, что пандемия коронавируса снизила температуру на Луне. Об этом пишет «Хайтек».
Эксперты использовали данные зонда, который вращается по орбите спутника. Оказалось, что во время наиболее жёсткого карантина с апреля по май 2020 года средняя ночная температура поверхности Луны опустилась на 8-10 градусов. Учёные объяснили это сокращением излучения, исходящего от Земли, из-за резкого снижения промышленной активности, которое привело к уменьшению выбросов парниковых газов и аэрозолей. Других внешних причин эксперты не нашли.
В июне сообщалось, что китайский аппарат «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Трансляцию возвращение корабля вело Центральное телевидение Китая