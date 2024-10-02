Microsoft прекращает выпуск гарнитур HoloLens 2
Спустя 5 лет после выпуска HoloLens 2 компания Microsoft прекратила производство своей гарнитуры смешанной реальности. Гарнитура стоимостью в $3499 будет доступна для покупки, пока не закончатся её запасы.
HoloLens 2 продолжит получать обновления для устранения критических проблем безопасности и программных регрессий до 31 декабря 2027 года, после чего поддержка программного обеспечения прекратится. Поддержка оригинальной гарнитуры HoloLens завершится 10 декабря 2024 года.
Что касается будущего, у компании на данный момент нет планов по выпуску новой версии гарнитуры HoloLens. В 2022 году Business Insider впервые сообщил, что из-за отсутствия фокуса и внутренних проблем с разработкой оборудования Microsoft отменила разработку и выпуск HoloLens 3. После этого в последующие годы в подразделении смешанной реальности Microsoft прошло несколько раундов увольнений.
Тем временем армия США продолжает тестировать систему HoloLens IVAS как вспомогательный инструмент для солдат, хотя, как сообщается, некоторые ранние испытания она провалила.
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