Google Play сделал приложение Rutube доступным только в США

Магазин Android-приложений Google Play заблокировал приложение Rutube почти во всех странах, кроме США, пытаясь соблюсти американские санкции. Об этом рассказали в Telegram-канале российского видеохостинга.

Представители Rutube заявили, что Google «запутался с санкциями и устроил культурный обмен». В августе приложение Rutube пропало из магазина приложений Apple - App Store.

Представители хостинга заявили, что будут добиваться возвращения своего приложения в App Store. При этом Rutube оставался доступен в Google Play.

App Store удалял приложение Rutube в июне, но через десять дней оно снова появилось в магазине после апелляции компании. Представители Rutube подчеркивали, что российский видеохостинг возглавлял рейтинг по скачиваниям в App Store.