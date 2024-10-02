Тепловизоры и ИИ улучшат тренировки по тяжелой атлетике

Ученые разработали метод, который сочетает видео с тепловизоров с искусственным интеллектом (ИИ) для улучшения тренировок по тяжелой атлетике. Эта технология предоставляет анализ в реальном времени, отслеживая температуру тела и положение мышц, что помогает спортсменам предотвратить травмы и оптимизировать тренировочный процесс.

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Тепловые камеры выявляют активность мышц и зоны усталости, что ранее было доступно только через снимки «до» и «после». Новая методика анализирует все движение в процессе тренировки, позволяя тренерам и спортсменам получать подробные данные о температурных изменениях в мышцах и корректировать технику выполнения упражнений.

Исследования показали, что технология работает как с доступными тепловыми камерами, прикрепленными к смартфонам, так и с более дорогими устройствами. В будущем ученые планируют усовершенствовать алгоритмы, чтобы предоставлять обратную связь в реальном времени и адаптировать метод для реабилитации после травм или болезней.