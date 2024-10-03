Ученые создадут спасательную систему для лунных миссий

Команда международных ученых представила проект спасательной системы, призванной улучшить безопасность лунных исследований. С учетом амбициозных планов NASA по созданию постоянного человеческого присутствия на Луне, особенно в рискованных районах, таких как южный полюс, необходимость в такой системе становится критически важной.

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Проект, возглавляемый Университетом Южной Австралии (UniSA), включает в себя создание спутниковой группировки, которая обеспечит связь и геолокацию на поверхности Луны. Астронавты смогут отправлять сигналы бедствия через сеть спутников, которые передадут информацию на Землю или другие лунные базы.

Система основана на технологии COSPAS-SARSAT, уже используемой для поисково-спасательных операций на Земле, адаптированной для лунных условий. Доктор Марк Райс из UniSA отметил, что система обеспечит непрерывную связь с астронавтами до 10 часов, даже в сложных условиях.