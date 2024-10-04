В России началась сборка первого целиком импортозамещенного спутника

Российский спутник связи "Экспресс-АМУ4" будет изготовлен целиком из отечественных компонентов. Об этом сообщил гендиректор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.

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"В наших планах – окончание работ над спутником "[Экспресс]-АМУ4", это 2026 год. В настоящий момент сборка спутника ведется, к нему поставляются комплектующие, все комплектующие изготовлены на российских предприятиях", – приводит его слова ТАСС.

Волин уточнил, что в производственной кооперации по созданию спутника состоят 30 российских предприятий, которым предстоит произвести 1 100 приборов, устройств и элементов электронно-компонентной базы.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия планирует запустить более 100 космических аппаратов до конца 2024 года. По его словам, в общей сложности по итогу года РФ планирует доставить на орбиту 123 объекта, включая 70 малых аппаратов. Также он отметил, что сейчас в интересах "Роскосмоса" и Минобороны РФ ведется разработка конверсионной сверхлегкой ракеты "Старт-1М". Ее планируемая дата пуска – 2026 год.