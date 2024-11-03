Как индикаторы прогресса программ врут нам?

Индикаторы прогресса в программах — необходимое зло. Людям нужен хоть какой-то метод обратной связи, чтобы понимать, сколько работы нужно проделать компьютеру. Но в большинстве случаев простые индикаторы обманывают пользователей — и не важно, что это делается для их же пользы. Портал howtogeek.com рассказал, как индикаторы обманывают нас.

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Установка программ — нелинейная процедура

Индикатор установки представлен в форме прямой линии, но в реальности он больше похож на полосу препятствий. По сути, вы смотрите на двухмерную репрезентацию трехмерного процесса. Именно поэтому индикатор не продвигается вперед стабильно: он то совершает резкие рывки, то замирает на месте. Шкала установки точно показывает процент завершенных задач, но не прошедшего или оставшегося времени — даже если у нее есть таймер.

Анимированные индикаторы установки

Одна из важнейших задач любого индикатора прогресса — это показывать, что процесс не замер на месте и активно происходит в реальном времени. Нечто подобное легко продемонстрировать, если индикатор постоянно движется, пусть и медленно, но что если он стоит на месте? На этот случай разработчики иногда делают анимированные индикаторы. Например, добавляют им эффект пульса или какую-нибудь другую маленькую анимацию. Правда, иногда получается так, что анимация воспроизводится даже в те моменты, когда прогресса, на самом деле, нет.

Фальшивые индикаторы установки

Не поверите, но иногда индикаторы установки вообще не показывают никакого прогресса, потому что к моменту, когда они появляются на экране, процесс уже давно завершен. Разработчики предусматривают подобные индикаторы просто для того, чтобы медленный человеческий мозг зарегистрировал, что на компьютере что-то произошло — иначе процедура была бы слишком быстрой.

Индикаторы, останавливающиеся на 100%

У каждого хоть раз был такой случай. Индикатор прогресса достигает 100%, и все выглядит так, словно процесс завершен… Но компьютер все равно что-то обрабатывает еще несколько секунд — или даже дюжину. Непонятно, почему индикатор показывает 100%, если работа не доведена до конца, но, судя по всему, цифру надо было заменить на 110%.