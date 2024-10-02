В России начали разрабатывать «бумажную ракету»

В России уже приступили к созданию многоразовой ракеты «Амур-СПГ», заявил первый замглавы Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов. Об этом сообщает ТАСС.

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Руководитель заявил, что ракета уже «вовсю разрабатывается».

«Создан коллектив, создано проектное бюро отдельное специально для этого. Сейчас идет проработка всех вопросов, в том числе экспериментов, связанных с посадкой первой ступени. Идет отработка», — утверждает Ахметов.

В апреле глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрации «Амура-СПГ». Так бизнесмен прокомментировал публикацию обозревателя издания ArsTechnica Эрика Бергера, назвавшего проектируемую в России ракету бумажной.

Ранее первый пуск перспективной средне-тяжелой ракеты «Союз-5», также создаваемой «Прогрессом», в очередной раз перенесли. Вместо 2025-го ее старт в РКЦ пообещали провести в 2026-м.