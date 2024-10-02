Google выпустила ИИ для разработки процессоров

Google DeepMind выпустила AlphaChip – систему проектирования чипов на основе ИИ. Это обеспечивает быструю и эффективную разработку макетов для интегральных схем.

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Работа над AlphaChip началась как исследовательский проект в 2020 году и теперь используется для проектирования тензорных процессоров (TPU) и других чипов, таких как процессоры Axion на базе ARM, а также в полупроводниковой промышленности.

Принцип работы AlphaChip аналогичен принципу работы предыдущих систем, таких как AlphaGo и AlphaZero: система использует технологию обучения с подкреплением для быстрой генерации оптимизированных схем.

Искусственный интеллект размещает компоненты схемы на чипе, обучаясь и оптимизируя его по ходу работы. Традиционно этот процесс занимал бы у инженеров-людей недели или месяцы, но с AlphaChip он выполняется за считанные часы.

Разработанный ИИ чип Trillium TPU, используемый для работы моделей ИИ Google, показал значительный прирост производительности и энергоэффективности, потребляя на 67% меньше энергии по сравнению с предыдущими моделями.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, система постоянно превосходит проектировщиков-людей, сокращая длину проводов и улучшая общую компоновку до 6,2% в ключевых конструкциях чипов.

Помимо повышения скорости и эффективности проектирования чипов, в Google DeepMind видят потенциал для дальнейшей оптимизации всего цикла проектирования.

Ожидается, что будущие версии AlphaChip будут охватывать все этапы – от архитектуры компьютера до производства, стремясь сделать чипы быстрее, дешевле и энергоэффективнее.