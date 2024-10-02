Комета ярче Венеры появится над Северным полушарием в конце октября

Яркая комета появится в небе над землей в конце октября. Ей присвоили название A11bP7I.

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Комету открыли 27 сентября. Ее удалось обнаружить благодаря «Системе последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей» (ATLAS). Объект движется по орбите Солнца, а значит, периодически проходит очень близко от звезды.

Когда кометы приближаются к Солнцу, то нагреваются и начинают выбрасывать газ и пыль. Так возникает характерный кометный «хвост».

Ученые определили, что 28 октября комета A11bP7I окажется в наиболее близкой точке к Солнцу. В Северном полушарии она будет сиять ярче Венеры и может быть видима даже в дневное время.

Эта комета относится к классу околосолнечных (sungrazing comets, или кометы, задевающие Солнце). Они являются наиболее яркими. Так, Великая комета 1882 года, Великая комета 1106 года и Великая комета 371 года до н.э относились именно к этой категории.

Это не единственная комета, которая приблизится к Земле в октябре. Объект под названием C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS будет виден в утреннем небе на востоке до 2 числа месяца. Затем она снова появится на вечернем небе 12 октября.