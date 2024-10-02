Обнаружены способные выжить на Венере биомолекулы

Группа ученых из Чикагского университета обнаружила биологические молекулы, способные выживать на Венере. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Венера обладает плотной атмосферой, богатой серной кислотой, особенно в верхних слоях облаков, где температура и давление более умеренные. Исследователи решили проверить, выдержат ли липиды воздействие этой кислоты и смогут ли они формировать клеточные структуры.

В ходе экспериментов ученые подвергли липиды воздействию серной кислоты разной концентрации и наблюдали за их состоянием в течение нескольких дней. Основной задачей было определить, могут ли липиды не только противостоять разрушению в таких условиях, но и сохранять способность образовывать сложные мембранные структуры, как это происходит в клетках.

Результаты показали, что некоторые липиды могут сохранять свою структуру и образовывать стабильные везикулоподобные формы даже в присутствии концентрированной серной кислоты. Эти структуры сохранялись на протяжении нескольких дней, что указывает на возможность существования мембран в условиях, сходных с венерианской атмосферой.

Открытие имеет важное значение для астробиологии и изучения обитаемости экзопланет. Исследование показало, что некоторые аспекты химии жизни могут функционировать в средах, где нет воды, и вместо этого использовать серную кислоту в качестве растворителя. Такие результаты расширяют представления о потенциальной обитаемости планет, подобных Венере.

Хотя это исследование не доказывает существование жизни на Венере, оно открывает новые горизонты для изучения биохимических возможностей в экстремальных условиях.