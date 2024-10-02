Представлен первый игровой ноутбук Infinix

Infinix представила свой первый игровой ноутбук GT BOOK, который поступил в продажу в сети М.Видео-Эльдорадо по цене от 119 999 рублей.

© ferra.ru

Новинка оснащена процессорами Intel Core i5-13420H или i5-12450H, которые обеспечивают высокую производительность и многозадачность.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050 и RTX 4060 с поддержкой трассировки лучей и DLSS 3 гарантируют плавный игровой процесс и качественную графику.

16-дюймовый экран ноутбука поддерживает частоту обновления 120 Гц и обладает яркостью 300 нит, что обеспечивает четкое изображение. Среди других преимуществ — 16 ГБ оперативной памяти, накопитель до 1 ТБ, поддержка Wi-Fi 6E и стереодинамики с DTS.

Ноутбук также получил мощную систему охлаждения ICE Storm 3.0+ и батарею на 70 Вт·ч с быстрой зарядкой, что позволяет комфортно играть длительное время без перегрева устройства.