В России изготовили беспилотник для определения строительных дефектов

Разработчики Московского авиационного института (МАИ) изготовили и передают заказчику два беспилотных летательных аппарата для контроля строительства.

Аппараты оснащены программным обеспечением отечественной разработки, которое позволяет автоматически обнаруживать дефекты строительных конструкций, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Раньше внутренний мониторинг промышленных предприятий и объектов строительства проводился визуально человеком при помощи различного подъемного оборудования. Потом появились малоразмерные аппараты, которые позволили снизить трудоемкость осмотра, в настоящий момент возникли сложности с приобретением и использованием таких аппаратов, на российском рынке они стали недоступны, стоимость тех, которые можно привезти, составляет десятки миллионов рублей за единицу. Поэтому технологии, которые сейчас развивает МАИ, актуальны и востребованы на российском рынке. Немаловажным фактором является то, что бортовое и наземное программное обеспечение также разработано в МАИ", - заявил главный конструктор центра "Беспилотные летательные аппараты" Максим Калягин, чьи слова приводятся в сообщении.

Разработанный беспилотник не уступает зарубежным аналогам. На протяжении нескольких лет в МАИ ведутся разработки в области технологий дефектоскопии и машинного зрения. В качестве опытных образцов созданы аппараты для изучения состояния оборудования котлотурбинных цехов на ТЭЦ и шахт по добыче полезных ископаемых.