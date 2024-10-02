Ученые нашли способ преодолеть страх воды с помощью VR

Ученые из Университета Монаша разработали игровую расширенную реальность (XR), чтобы помочь людям преодолеть боязнь воды. В ходе исследования, опубликованного на конференции CHI, была объединена виртуальная реальность (VR) с контролируемой средой воды, что позволило участникам снизить уровень тревожности, связанный с водой.

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Участники плавали в специальном резервуаре с VR-гарнитурой, которая обеспечивала виртуальную аудиовизуальную среду. Взаимодействие в виртуальном пространстве контролировалось через сердечный ритм, дыхание и движения головы участников. Исследование показало, что XR-система помогла снизить страх перед водой, обеспечивая увлекательное и безопасное взаимодействие.

Проект включает три основных этапа, где участники взаимодействуют с «водным духом», который направляет их и успокаивает. На финальном этапе участники поднимаются в небо, где управляют стихиями, контролируя свое дыхание. Результаты исследования подтверждают, что использование XR-технологий может стать эффективным инструментом для психологов и специалистов в области психического здоровья в борьбе с гидрофобией и другими фобиями.