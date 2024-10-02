Что делать, когда смартфон начинает тормозить: перезагрузить или выключить?

Многие пользователи считают, что между выключением и перезагрузкой смартфона нет никакой разницы. Однако в вопросе, когда гаджет начинает тормозить, эта разница есть. Вот что лучше сделать.

Если телефон начал тормозить, достаточно его просто перезагрузить. Но если он продолжает зависать, а перезагрузка не помогает, устройство лучше выключить.

Выключение телефона — сложный процесс. Телефон в этом случае производит ряд тестов на состояние аппаратной системы, а она полностью выключается.

При включении гаджета обнаруживаются все аппаратные условия, а следом происходят обновление и загрузка программных данных.

Ранее сообщалось, что у каждого активного пользователя экран смартфона быстро загрязняется. Он покрывается отпечатками пальцев и жирным слоем. Вы можете вернуть дисплею первозданный вид путем протирания. Однако ухаживать за ним тоже нужно правильно. Есть две распространенные ошибки.