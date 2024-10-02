Зарядка смартфона «порциями»: вредно ли это для устройства

Далеко не все владельцы смартфона могут заряжать его «в один заход». Многим приходится ставить гаджет на зарядку несколько раз в день. Сказывается ли это на технике?

Многие считают, что такой подход сильно портит аккумулятор гаджета. Однако это ошибочное мнение.

На самом деле зарядка «порциями» никак не вредит гаджету. Более того, она положительно сказывается на телефоне. Зарядка по чуть-чуть снижает нагрузку на батарею.

Главное, не разряжайте телефон в ноль и не заряжайте до 100%.

Ранее сообщалось, что мало кто снимает чехол с телефона во время его зарядки, однако это нужно обязательно делать. Этому есть две причины. Когда гаджет заряжается, он вырабатывает много тепла, которое скапливается из-за чехла.

Также проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рассказал, что зарядка гаджетов под подушкой чревата возгоранием. По его словам, в таком случае ухудшается циркуляция воздуха, что приводит к перегреву устройства.