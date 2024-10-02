ИИ научился моделировать сложные движения рук для создания нейропротезов

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали искусственный интеллект (ИИ), который точно моделирует сложные движения человеческой руки, решая давнюю проблему в нейробиологии и биомедицинской инженерии. Это открытие поможет улучшить нейропротезы и методы реабилитации для людей с потерей конечностей или параличом.

© Ferra.ru

Команда под руководством профессора Александра Матиса использовала машинное обучение и биомеханические симуляции, чтобы создать динамичную и анатомически точную модель движения рук. ИИ, тренирующийся на основе поэтапного обучения, имитирует принципы, по которым люди осваивают сложные моторные навыки.

Исследование позволило достичь 100% успеха в задаче виртуального управления Баодинскими шарами, что особенно важно для разработки более точных и функциональных протезов. Работа также предоставляет новые данные о том, как мозг управляет движениями пальцев, что критично для создания эффективных нейропротезов.

Это открытие не только продвигает науку, но и улучшает возможности технологий, направленных на восстановление утраченных функций конечностей.