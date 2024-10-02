Microsoft объявила о масштабном обновлении своего ИИ Copilot

Microsoft объявила об обновлении своего ИИ Copilot, добавив новые функци, улучшения и исправления.

© Ferra.ru

В рамках обновления система получила голосовой интерфейс c возможность вести разговор с помощью функции Copilot Voice. Как отмечает портал Engadget, Microsoft намерена сделать Copilot неотъемлемой частью повседневной рабочей деятельности пользователей.

Новый интерфейс уже доступен онлайн, на мобильных устройствах и ПК. Copilot также будет доступен через Whatsapp. Как сообщается, Microsoft планирует предоставить пользователям доступ к экспериментальным функциям через Copilot Labs, включая Copilot Vision, позволяющий ИИ видеть просматриваемое в браузере Edge, и Think Deeper, позволяющий выполнять более сложные задачи.

Однако эти функции будут доступны только для подписчиков Copilot Pro.