Крупный взрыв произошел на Солнце в ночь на 2 октября

Вспышка балла X7.1 произошла минувшей ночью на Солнце, она стала второй по силе в этом солнечном цикле. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, «исключительно крупный взрыв» зарегистрировали в 1:20 мск. Она случилась почти точно по центру солнечного диска, в области максимального воздействия на Землю. С начала текущего солнечного цикла, который длится уже 7 лет, более мощный взрыв регистрировался лишь в мае 2024 года. Тогда на звезде произошло событие уровня X8.7, которое привело к магнитным бурям высшего балла.

Богачев добавил, что специалисты отмечали рост активности светила в последние двое суток, однако для них стало неожиданностью, что Солнце сможет накопить энергию для столь мощного взрыва. В последние 2 недели на звезде наблюдалась спокойная обстановка, а с 14 сентября не было вспышек высшего балла.

Активный центр, в котором случилась вспышка, будет находиться в области влияния на Землю еще около 5 суток. По предварительной информации, в сторону Земли движется солнечная плазма, однако для точного прогноза прошло слишком мало времени. По словам ученого, информацию уточнят в течение дня.