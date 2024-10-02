В Apple назвали дату выхода новых iPhone SE с Face ID и iPad Air

Apple представит обновлённые iPhone SE и iPad Air в начале 2025 года.

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Согласно данным Марка Гурмана из Bloomberg, новый iPhone SE перейдёт на дизайн в стиле iPhone 14, заменив устаревшие рамки на экран «от края до края» с поддержкой Face ID.

Несмотря на это, смартфон будет иметь «чёлку» для камеры и датчиков, а не Dynamic Island, который используется в актуальных моделях iPhone.

Ожидается, что устройство получит OLED-экран и будет оснащено процессором A18. Это сделает его первым iPhone SE без кнопки Home.

Новый iPad Air не претерпит серьёзных внешних изменений, но получит улучшения «под капотом». Модели с кодовыми названиями J607 (11 дюймов) и J637 (13 дюймов) сосредоточатся на обновлениях внутренних компонентов.

Также ожидается обновление внешней клавиатуры, которая станет похожа на Magic Keyboard для iPad Pro, с добавлением ряда функций и большим трекпадом.

Эти новинки откроют линейку продуктов Apple в 2025 году, а в октябре 2024-го компания планирует анонсировать новые MacBook Pro, iMac и Mac mini на базе процессора M4.