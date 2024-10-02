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HONOR создаст более продвинутого конкурента тройной раскладушке Huawei

Компания HONOR ведет активную работу над более продвинутым конкурентом недавно представленной тройной раскладушки Huawei.

HONOR создаст более продвинутого конкурента тройной раскладушке Huawei
© Ferra.ru

Согласно последним утечкам и патентам, HONOR работает над уникальным устройством, которое сможет раскладываться в нескольких направлениях.

Это сильно отличает новинку от современных складных смартфонов, которые складываются и раскладываются только в одном направлении.

Согласно патентам, смартфон будет оснащён специальными поворотными механизмами, которые позволят менять форму устройства, раскрывая его в разные стороны.

© 91Mobiles

В схематичных изображениях видно, что устройство будет иметь несколько стержней, соединяющих различные части, что позволит добиться более гибкой конструкции.

Пока это только патент, и неизвестно, когда HONOR решит воплотить это в реальность. Однако уже сейчас можно ожидать, что складные устройства станут ещё более сложными и многофункциональными, а новые разработки компании могут задать очередной стандарт в этом сегменте.

Наука и техника