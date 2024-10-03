Ученые МИСиС разработали всепогодную солнечную батарею

В России создали недорогую технологию, которая поможет сделать солнечные батареи эффективней даже в облачную погоду

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В НИТУ МИСИС была представлена первая в России солнечная батарея, созданная из перовскитов и готовая к массовому производству. Этот новый материал позволяет эффективно преобразовывать солнечную энергию даже в облачные дни и при низком освещении. Как сообщили в университете, стоимость изготовления этой панели ниже, чем у традиционных солнечных батарей, а весь процесс занимает всего 8–10 часов. Разработка была поддержана в рамках программы «Приоритет 2030».

Перовскит, или титанат кальция, — это один из самых распространённых минералов на Земле, который раньше использовался в основном как диэлектрик. Теперь же учёные освоили его применение для создания солнечных батарей, и, по их словам, перовскит показывает большую эффективность по сравнению с традиционными кремниевыми панелями. Как отметил заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Данила Саранин, новая панель — это полноценный продукт, готовый к опытной эксплуатации на крышах домов и солнечных электростанциях.

Панель состоит из 16 коммутированных перовскитных модулей с мощностью 7 Вт и напряжением 48 В. Учёные также решили важную задачу — герметизацию солнечной батареи, чтобы защитить её от влаги и кислорода. Они адаптировали эластомеры для ламинирования панели, что значительно увеличивает её долговечность. Эта разработка может быть установлена как в частные дома, так и на промышленные объекты, соответствующие «зелёной» повестке. По прогнозам, в ближайшие три года можно ожидать перехода к опытному производству, что откроет новые возможности для использования солнечной энергии даже в условиях Арктики и Крайнего Севера.