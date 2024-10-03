Перенесен запуск первого спутника «Экспресс-РВ»

Запуск первого спутника связи группировки «Экспресс-РВ» перенесен с 2025 года на 2026-й.

Об этом со ссылкой на генерального директора компании «Космическая связь» Алексея Волина сообщает ТАСС.

«По планам в 2026 году первый спутник "Экспресс-РВ" должен быть запущен», — сказал руководитель в ходе конференции SATCOMRUS 2024.

В августе госкорпорация «Ростех» сообщила, что холдинг «Росэлектроника» создал усилитель сигнала — лампу бегущей волны (ЛБВ) — для спутника «Экспресс-РВ».

В марте агентство со ссылкой на компанию «Решетнев» госкорпорации «Роскосмос» сообщило, что техническое проектирование спутниковой системы связи «Экспресс-РВ», ведущееся в рамках программы «Сфера», завершено.

В декабре 2022 года госкорпорация сообщила, что первый спутник «Экспресс-РВ» запустят в рамках проекта «Сфера» в 2025-м, а полностью группировку развернут в 2026-м.