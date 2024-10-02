В РКН заявили об игнорировании «Википедией» требований ведомства

В 2024 году принадлежащая американскому Wikimedia Foundation онлайн-энциклопедия «Википедия» удалила по требованию Роскомнадзора (РКН) лишь один материал с запрещенным контентом из более чем 200. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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По словам представителя Роскомнадзора, в прошлом году «Википедия» по требованию ведомства удалила только один материал.

В нынешнем году 129 материалов с онлайн-энциклопедии были связаны с фейками о ходе специальной военной операции (СВО). Остальные требования Роскомнадзора касались экстремистских материалов, информации о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, материалов об изготовлении взрывчатки, а также суицидального, пронаркотического и другого запрещенного контента.

Представитель ведомства отметил, что за неудаление «Википедией» запрещенной информации поисковые системы информируют своих пользователей о нарушении иностранным юридическим лицом законодательства Российской Федерации.

6 сентября сообщалось, что «Википедию» могут заблокировать в Индии.

Ранее «Википедию» оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.