Стала известна стоимость платных обновлений Windows 10

В октябре 2025 года корпорация Microsoft начнет взимать плату за обновления для Windows 10. На это обратило внимание издание ZDNet.

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Журналисты медиа отметили, что Microsoft обновила свой сайт, где уточнила стоимость платных обновлений для Windows 10. Компания начнет рассылать их с октября 2025-го и будет поддерживать клиентов платно в течение трех лет. Из официальных материалов стало известно, сколько будут стоить коммерческие апдейты.

Для корпоративных клиентов лицензия на один компьютер за первый год обойдется в 61 доллар. За второй и третий год стоимость дважды удвоится — она составит 122 и 244 доллара соответственно. Таким образом, в сумме участие в Программе расширенного обновления безопасности (ESU) обойдется максимум в 427 долларов, или около 40 тысяч рублей за один ПК.

При этом коммерческие пользователи не смогут пропустить первый или второй год обновлений и заплатить, например, только за третий. В Microsoft пояснили, что обновления будет иметь накопительный характер. «Не думайте, что вы сможете обмануть систему», — подчеркнули авторы ZDNet.

Пользователи образовательных учреждений заплатят Microsoft заметно меньше. За первый год им придется отдать 1 доллар, за второй — 2 доллара, за третий — 4 доллара. В сумме платные обновления обойдутся для школ, университетов и других организаций в 7 долларов, или около 650 рублей. Стоимость участия в ESU для обычных потребителей не раскрывается: в Microsoft пообещали сообщить цены ближе к дате развертывания обновлений.

В конце сентября корпорация Microsoft выпустила бесплатные версии Windows 11 для ознакомления. Такие версии ОС можно не регистрировать, но они прекратят работать через 90 дней с момента первого запуска.