Опубликован топ-10 мощнейших Android-смартфонов на октябрь 2024 года

В октябре 2024 года бенчмарк AnTuTu опубликовал обновленный рейтинг самых мощных Android-смартфонов.

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Лидером остается Red Magic 9S Pro+, который благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ оперативной памяти набрал рекордные 2 142 552 балла. Второе место занял ASUS ROG 8 Pro с результатом 2 082 175 баллов. Тройку замыкает Redmi K70 Extreme Edition на базе Dimensity 9300+.

Четвёртое и седьмое места достались устройствам бренда iQOO, оснащенным как Snapdragon, так и Dimensity. На восьмой позиции — камерофон Vivo X100, а девятое место досталось OnePlus 12. Замыкает десятку OnePlus Ace 3 Pro.

Всего в рейтинге оказалось шесть устройств на Snapdragon 8 Gen 3 и четыре — с процессорами Dimensity 9300 и 9300+.