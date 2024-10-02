В сеть слили полные характеристики флагманского Galaxy S25+

Популярный инсайдер Anthony опубликовал в своем аккаунте в X.com полные характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy S25+.

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Новинка будет оснащена 6.7-дюймовым QuadHD+ Dynamic AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц и более тонкими рамками.

Внутри — специально адаптированный процессор Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, который обеспечит высокую производительность.

Камеры включают 50-мегапиксельную основную, 12-мегапиксельную ультраширокоугольную и 10-мегапиксельную телефото с трёхкратным зумом. Батарея ёмкостью 4900 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и обратную беспроводную зарядку на 9 Вт.

Galaxy S25+ получит 12 ГБ оперативной памяти и будет всего 7.3 мм в толщину, что делает его одним из самых тонких флагманов на рынке.