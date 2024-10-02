Infinix представила смартфон Smart 9

Infinix представила бюджетный смартфон Smart 9 по цене всего $75.

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Устройство уже доступно в Бангладеше и Малайзии. Смартфон оснащён 6.7-дюймовым HD+ LCD-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой Always-On Display. Фронтальная камера — 8 Мп, основная — 13 Мп.

Внутри установлен процессор Helio G81, а версия с 128 ГБ памяти обещает 48 месяцев плавной работы. Как это будет обеспечено — не совсем понятно.

Батарея ёмкостью 5000 мАч, защита по стандарту IP54 и стереодинамики делают устройство надёжным для повседневного использования.

Смартфон работает на Android 14 Go Edition с оболочкой XOS 14. Infinix Smart 9 доступен в чёрном, зелёном, золотом и серебристом цветах.