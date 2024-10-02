Новый Xiaomi 14T Pro занял 45-е место в рейтинге по качеству камер

Недавно представленные Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro заняли всего лишь 45-е и 49-е места соответственно в рейтинге DxOMark по качеству камер.

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Несмотря на наличие брендинга Leica, модели не оправдали ожиданий в плане фотосъёмки. Xiaomi 14T Pro с процессором Dimensity 9300+ и улучшенной камерой набрал лишь на один балл больше, чем Xiaomi 14T (135 против 134 баллов), что практически не повлияло на их позицию в рейтинге.

По качеству камер оба смартфона сравнимы с такими устройствами, как iPhone 14, Google Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra.

В дневное время камеры обеспечивают хорошую цветопередачу и детализацию, однако в условиях низкой освещенности проявляется сильный шум, а динамический диапазон оставляет желать лучшего.

Видеозапись также получила критику за неточные тона кожи и колебания в экспозиции и балансе белого.