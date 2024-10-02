SpaceX начала изучать неисправность разгонного блока ракеты Falcon 9

Компания SpaceX приступила к исследованию проблемы с разгонным блоком ракеты Falcon 9, упавшим в море после запуска с экипажем, направлявшимся на МКС. При этом астронавты Ник Хейг и Александр Горбунов успешно прибыли на МКС.

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Известно, что неисправность разгонного блока произошла после успешного развёртывания космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Вакуумный двигатель Merlin второй ступени Falcon 9 проработал более шести минут, чтобы вывести Crew Dragon на орбиту. Предполагалось, что разгонный блок вернётся в атмосферу Земли для утилизации над Тихим океаном.

Однако вторая ступень благополучно приземлилась в океане, но за пределами запланированного района. SpaceX обещает возобновить запуски после расследования причины нештатного происшествия.