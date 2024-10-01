Ученые впервые обнаружили углекислый газ на крупнейшей луне Плутона

Американские астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые нашли следы углекислого газа на крупнейшей луне Плутона — Хароне. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Плутон и Харон расположены на окраине Солнечной системы в поясе Койпера на расстоянии 4,83 млрд километров от Солнца.

Предыдущие наблюдения показали, что поверхность Харона покрыта водяным льдом, однако детальный состав небесного тела оставался неизвестен.

В новом исследовании ученые использовали космический телескоп «Джеймс Уэбб». Кроме углекислого газа, анализ показал наличие перекиси водорода на Хароне.

Ученые полагают, что перекись водорода могла возникнуть из-за радиации, отражающейся от молекул воды на поверхности воды. Углекислый газ, скорее всего, появился в результате метеоритных бомбардировок.

Последнее открытие имеет ключевое значение для изучения происхождения Харона и может помочь исследователям раскрыть состав других далеких лун и планет.