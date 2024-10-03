В Краснодарском крае нашли женское погребение I века до нашей эры

Московские археологи обнаружили женское погребение I века до нашей эры в ходе раскопок на территории античного города Лабрис, расположенного в 30 км к северо-востоку от Анапы.

Об этом ТАСС рассказал начальник Боспорской археологической экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Денис Журавлев.

"Мы нашли древнее погребение девочки или молодой женщины, лежащей на спине, с небогатым инвентарем. Рядом с ней была глиняная чашечка и бусинка. Это захоронение было сделано в яме, пробившей развал черепичной крыши монументального здания эллинистического времени. Одиночное это погребение I века до нашей эры, или начало какого-то позднего некрополя - нам еще только предстоит выяснить", - рассказал Журавлев.

Исследователь также обратил внимание на находку большого количества обломков черепицы, датируемой около 200 годом до нашей эры.

"На территории городища были исследованы два помещения, ранее покрытых крышей из раскрашенной черепицы разных типов - прямой, изогнутой, с калиптерами, закрывающими швы между большими черепицами, с водосливами с рельефными муфтами по краям, напоминающими фигурную терракоту. На одном из фрагментов обнаружено клеймо рубежа III-II веков до нашей эры, маркирующее принадлежность к боспорской царской мастерской. Предполагается, что вся эта черепица - боспорского происхождения, но мы еще планируем изучить состав глины при помощи естественно-научных методов", - добавил археолог.

Кроме того, на месте раскопок были обнаружены много керамических сосудов разных форм самого разного назначения.

"Керамика, найденная на данном объекте, дает нам хорошую возможность для датировки. Самая ранняя находка на сегодняшний день - ножка аттического чернолакового килика типа С, изготовленного в первой четверти V века до нашей эры. Сейчас мы можем говорить о том, что если городище было основано в первой половине V века до нашей эры, то основные постройки в южной части, где мы и заложили новый раскоп, относятся к IV - началу II века до нашей эры. Есть и находки монет, но они сейчас находятся в реставрации. Достаточно редкие находки - свинцовое ядро для пращи ( метательное оружие - прим. ТАСС) и несколько чешуек от пластинчатого доспеха, поэтому можно сделать вывод о функциональной принадлежности данной цитадели. Городище было крепостью", - отметил ученый.

Говоря о раскопках в целом, Журавлев отметил, что на текущий момент существует актуальный вопрос создания особо охраняемой территории данного объекта.

"Земля, где расположен археологический объект, находится в частном владении и используется для сельхозработ. Несмотря на то, что сельскохозяйственные работы здесь проводятся в щадящем режиме, при раскопках мы видим на артефактах - каменных блоках и барабанах колонн - следы плуга. Данный памятник археологии уникален в масштабах страны, поэтому, конечно, будем ставить вопрос о статусе этого объекта. Возможно, когда-то будет создан заповедник на этой территории", - прокомментировал он.

Об экспедиции

Боспорская археологическая экспедиция Государственного исторического музея работает над проектом совместно с Государственным Эрмитажем и Институтом истории материальной культуры. Экспедиция Исторического музея под руководством Дениса Журавлева заложила новый участок, экспедиция Эрмитажа (начальник - Дмитрий Чистов) в сотрудничестве с экспедицией ИИМК РАН (руководитель - Владимир Горончаровский) продолжила исследования 2001-2009 годов. В ходе работ удалось установить, что ранее обнаруженные строительные остатки эллинистического периода принадлежат большому комплексу, который существовал с перестройками с IV по II века до нашей эры.