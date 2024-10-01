Новый вид насекомых обнаружили в России

Новый для науки вид насекомых обнаружили в Хабаровском крае. Об этом сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Приамурье».

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Третий год подряд на территории Анюйского национального парка в Нанайском районе ученые проводят перепись жуков-жужелиц и мух-журчалок. В Объединении заповедников и национальных парков Хабаровского края отметили, что этом году она выдалась особенно богатой на открытия. новых для науки и региона видов насекомых.

Так, рассказала заведующий сектором мониторинга состояния природных комплексов и объектов Комсомольского заповедника Ольга Куберская, этому поспособствовал новый метод сбор жужелиц. Он заключается в затаптыванием травы в воду для того, чтобы объекты на стеблях всплыли, и просеивание грунта через специальное сито-сифтер. По словам ученого, ее поражает, что в Анюйском нацпарке в отличие от других частей края буквально каждый метр заселен каким либо из видов жужелиц.

Согласно результатам исследования, в общем счете в нацпарке насчитывается 213 видов жужелиц. Из них 14 видов новые для региона, ранее. они не попадались местным энтомологам. Еще один вид жужелицы Bembidion является новым для науки. При этом ученые уточняют данные по. нескольким другим образцам.

Что касается мух-журчалок, то на Анюйского нацпарка обитает минимум 150 видов, три из них выявлены в регионе впервые.

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