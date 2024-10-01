В Telegram начались сбои после начала иранской атаки по Израилю

В мессенджере Telegram начались сбои. Об этом сообщает ТАСС.

Проблемы в работе Telegram начались вечером 1 октября. Неполадки коснулись разных элементов мессенджера — наблюдается задержка при отправке сообщений, долгая загрузка медиафайлов и переписок, а также сбои при работе с каналами.

Отметим, что сбои совпали с началом массированной атаки Ирана по Израилю. Ранее Иран запустил в сторону Израиля несколько сотен ракет. Это произошло почти одновременно с терактом со стрельбой на трамвайной остановке в одном из районов Тель-Авива.