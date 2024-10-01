На пляже в Англии нашли кулон возрастом около 2 тыс. лет

Фотограф из Англии Никки Бэнфилд нашла на пляже в окрестностях островов Силли, расположенных у побережья Корнуолла на западе Англии, древний кулон, которому может быть около 2000 лет. Об этом сообщает Good News Network.

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Бэнфилд рассказала, что нашла кулон во время прогулки по пляжу. Сначала она приняла его за пуговицу, но, присмотревшись, поняла, что это миниатюрная стеклянная пластина размером около одного сантиметра в диаметре с изображением женского лица. Фотограф считает, что это может быть камеей, еще известной как глиптика — маленьким украшением, которое ассоциируется с Древней Грецией и Римом и существует уже тысячи лет. При этом они также были популярны во время Викторианской эпохи.

На этом фоне Бэнфилд обратилась к экспертам, чтобы уточнить информацию о находке. В настоящее время ее исследуют в местном музеи Силли. Предварительно там считают, что кулон действительно имеет отношение к Древней Греции и Риму.