На пляже в Англии нашли кулон возрастом около 2 тыс. лет

На пляже у побережья Корнуолла нашли кулон, которому может быть 2000 лет
Фотограф из Англии Никки Бэнфилд нашла на пляже в окрестностях островов Силли, расположенных у побережья Корнуолла на западе Англии, древний кулон, которому может быть около 2000 лет. Об этом сообщает Good News Network.
Бэнфилд рассказала, что нашла кулон во время прогулки по пляжу. Сначала она приняла его за пуговицу, но, присмотревшись, поняла, что это миниатюрная стеклянная пластина размером около одного сантиметра в диаметре с изображением женского лица. Фотограф считает, что это может быть камеей, еще известной как глиптика — маленьким украшением, которое ассоциируется с Древней Грецией и Римом и существует уже тысячи лет. При этом они также были популярны во время Викторианской эпохи.
На этом фоне Бэнфилд обратилась к экспертам, чтобы уточнить информацию о находке. В настоящее время ее исследуют в местном музеи Силли. Предварительно там считают, что кулон действительно имеет отношение к Древней Греции и Риму.