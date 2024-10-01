Тайну матриархата помог раскрыть мегалитический некрополь
Исследователи из Университета Гранады провели раскопки на территории мегалитического некрополя Панория, расположенного на юге Испании. Многочисленные останки людей, живых тысячи лет назад, указали на то, что в местном сообществе, вероятно, царил матриархат.
Как пишет журнал Archaeology, человеческие останки в указанном некрополе были захоронены в коллективных могилах. Их возраст насчитывает от 4100 до 5600 лет, то есть некрополь использовался на протяжении 1500 лет.
Исследователи обратили внимание на один любопытный факт. В некрополе женщин было похоронено гораздо больше, чем мужчин. Всего в некрополе находится 19 массовых захоронений. Археологи на данный момент раскопали девять из них. В этих погребальных ямах было обнаружено в общей сложности более 55 000 костей.
Останки были изучены в лабораторных условиях группой под руководством Диас-Зориты Бонилья Марты из немецкого Университета Тюбингена. Пол погребенных и их возраст помог установить анализ ДНК, которую удалось выделить из зубной эмали.
"Во всех проанализированных могилах было похоронено в два раза больше женщин, чем мужчин, - сообщают исследователи. - Что касается детей, то на каждого мальчика приходилось 10 девочек. Поскольку эта практика сохранялась на протяжении всего времени использования некрополя, маловероятно, что чрезмерное представительство женщин в захоронениях было результатом непредсказуемого события".
Исследователи предложили альтернативный вариант. По их мнению, погребальные практики в древнем местном сообществе были отражением семейных отношений. Это означает, что они "могли быть организованы по материнской линии", проще говоря, в этом сообществе царил матриархат.