В Подмосковье открылся первый в России карбоновый полигон

В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что федеральный исследовательский центр животноводства имени Л. К. Эрнста открыл в Подольске первый в России карбоновый полигон для оценки выбросов климатически активных газов сельскохозяйственными животными.

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Карбоновый полигон оснащен респирационными камерами отечественного производства, которые в реальном времени измеряют эмиссию углекислого газа, метана и аммиака. Исследования направлены на получение данных о выбросах газов в зависимости от породы, возраста, живой массы и рациона животных, отметили в пресс-службе ведомства.

Специальные рационы с фитогеническими добавками продемонстрировали возможность управления выбросами климатически активных газов, что открывает новые перспективы для сельского хозяйства.

Мониторинг выбросов является приоритетной задачей научно-технологического развития России, определенной указом президента от 28 февраля 2024 года. Исследования проводятся в новой молодежной лаборатории, созданной при поддержке Минобрнауки России.