Ученые из Тюмени создали новый корм для осетровых рыб

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Государственного аграрного университета Северного Зауралья разработали новый корм для молоди осетровых рыб, который увеличивает их выживаемость до 97%. Этот результат достигается благодаря особой добавке, включающей микробный белок, льняное масло и жирные кислоты.

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Разработка велась в течение пяти лет, и основная задача ученых заключалась в создании легкоусвояемой формулы для рыб с медленно развивающейся пищеварительной системой. Особое внимание уделено сочетанию низкомолекулярных пептидов и водорастворимых протеинов, необходимых для роста осетровых, отметили в пресс-службе.

Первый опыт был проведен в 2019 году в Китае, где проверили эффективность кормов на креветках. Результаты вдохновили ученых на создание полноценного искусственного корма для осетровых.