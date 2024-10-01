Открытие под Тихим океаном поменяло представление о геологии нашей планеты

Недавнее открытие ученых показало, что субдуцированные плиты двигаются по мантии планеты не так быстро, как считалось ранее. Они могут увязать по пути вниз в процессе их погружения в геосферу. Это открытие поменяло представление ученых о геологии Земли.

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Группа ученых из Мэрилендского университета смогла найти древнейшее морское дно, погруженное внутрь нашей планеты не менее 250 миллионов лет назад. Статью об этом открытии опубликовало издание Science Advances.

Исследователи зафиксировали необычайно широкий фрагмент в месте перехода мантии на глубине около 660 км под поверхностью Земли. Этот участок, как считают ученые, является обломками древнего морского дна, который был погружен из-за субдукции. Так называется явление, в процессе которого одна тектоническая плита задвигается под вторую.

Для исследования ученые применили метод, который называется сейсмическая визуализация. Он дал возможность заглянуть вглубь недр нашей планеты и зафиксировать древнейшую субдукционную плиту.

Полученная информация служит доказательством того, что субдуцированные плиты перемещаются по мантии планеты в разы медленнее, чем считалось до этого. Это открытие дает возможность сделать предположение, что отдельные океанические плиты имеют неочевидное свойство увязать по пути вниз в процессе их погружения в геосферу.

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