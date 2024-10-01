У одного из ближайших к Солнцу светил обнаружили аналог Марса

Астрономы выяснили, что вокруг звезды Барнарда, одной из самых близких к Земле звезд, вращается ранее неизвестная планета, сопоставимая по размерам с Марсом и расположенная на очень небольшом расстоянии от этого светила. Ее открытие поставило под сомнение обнаружение "суперземли" в этой звездной системе, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

"Эта планета является одной из самых небольших из числа известных нам экзопланет, а также она входит в очень небольшой перечень миров, чья масса значительно ниже, чем у Земли. Несмотря на то, что звезда Барнарда вырабатывает значительно меньше света и тепла, чем Солнце, на этой планете не может существовать вода в жидком виде, так как она находится слишком близко к светилу", - пояснил научный сотрудник Астрофизического института Канарских островов Хонай Эрнандес, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

Ученые совершили это открытие при изучении снимков и научных данных, полученных при наблюдениях за одним из ближайших к нам светил, звездой Барнарда, помощи мощнейшего оптического телескопа VLT, который установлен на территории высокогорной обсерватории Параналь в Чили. Звезда Барнарда представляет собой красный карлик в созвездии Змееносца, уступающий по массе Солнцу примерно в шесть раз и удаленный от Земли на 5,9 световых года.

Изначально ученые считали, что вокруг звезды Барнарда вращается "суперземля", превосходящая нашу планету по массе примерно в 3,5 раза и вращающаяся на очень большом расстоянии от красного карлика - год на этом мире длится порядка 233 земных суток. Впоследствии астрономы начали сомневаться в ее существовании, для проверки чего ученые провели повторные наблюдения за этой звездной системой при помощи спектрографа ESPRESSO.

Ближайший к Земле аналог Марса

Используя этот прибор, ученые проследили за тем, как менялась структура спектра звезды в результате ее гравитационных взаимодействий с вращающимися вокруг нее планетами и другими массивными объектами. Новые замеры, как отмечают ученые, поставили под сомнение существование ранее открытой "суперземли" и вместо этого указали на существование четырех небольших планет, удаленных на крайне малое расстояние от звезды Барнарда.

Существование одной из них, получившей имя "Барнард b", астрономам удалось подтвердить в ходе последующих наблюдений. Она представляет собой небольшую каменистую планету размером и массой с Марс, которая совершает один виток вокруг звезды всего за 3,15 суток. Благодаря столь малому расстоянию между этой планетой и светилом, средние температуры на ее поверхности составляют порядка 126 градусов Цельсия, что исключает наличие жидкой воды на этом мире.

Последующие наблюдения, как надеются исследователи, помогут им проверить и подтвердить существование трех других предположительных планет у звезды Барнарда, также сопоставимых с Марсом по размерам и массе. Несмотря на то, что все они предположительно также являются безжизненными, сам факт открытия сразу четырех аналогов Марса станет свидетельством того, что небольшие каменистые экзопланеты часто встречаются в ближайших окрестностях Солнечной системы, подытожили ученые.