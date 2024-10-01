Ленивцам Гоффмана предрекли вымирание

Существует риск того, что ленивцы Гоффмана не переживут глобальное изменение климата и исчезнут примерно в 2100 году. Об этом говорится в научном журнале EurekAlert!.

Данные животные обитают в Центральной и Южной Америке. Как отмечается, ленивцы из-за медленного метаболизма не могут эффективно регулировать температуру тела. В связи с этим они чрезвычайно чувствительны к окружающей среде.

Прогнозируемое потепление на 2–6°C ускорит метаболизм ленивцев, утверждают ученые. В итоге им будет нужно больше пищи. Живущие в низинах животные, возможно, смогут не допустить этого, замедлив свой метаболизм еще сильнее.

Также у низинных ленивцев будет больше шансов найти пропитание по сравнению с горными ленивцами. Для вторых потепление особенно опасно, поскольку они не смогут ни замедлить метаболизм, ни найти пропитание, ни мигрировать в прохладные регионы.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на новое исследование ученых сообщило, что крупные животные вымерли 50 тысяч лет назад не из-за климата — в процессе охоты их истребили древние люди. Специалисты долго спорили, почему шерстистые мамонты, гигантские ленивцы и еще 44 вида гигантских растительноядных животных вымерли примерно 50 000 лет назад.