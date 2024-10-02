Apple не сокращала поставки в Индии комплектующих для iPhone

Американская корпорация Apple сохранила уровень поставок комплектующих для выпускаемых в Индии iPhone, несмотря на пожар на ее предприятии в южном штате Тамилнад. Об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники.

Во вторник агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что из-за произошедшего 30 сентября пожара на заводе в Индии Apple может расширить свое производство в КНР и прибегнуть к закупкам произведенных в этой стране деталей. По оценкам аналитической компании Counterpoint Research, продажи моделей iPhone 14 и 15 в Индии в конце октября - начале ноября могут составить 1,5 млн единиц, однако из-за пожара Apple сможет удовлетворить лишь около 15% такого спроса.

После пожара на заводе своего индийского бизнес-партнера Tata Electronics американский производитель iPhone не прекратил стабильное производство продукции в Индии. Пожар произошел на складе химикатов и, как утверждается, не затронул сборочное производство. Apple располагает значительными запасами уже выпущенных комплектующих, которые поступают на предприятия по сборке айфонов индийских "дочек" компаний Foxconn, Wistron и Pegatron. Tata Electronics планирует инвестиции на сумму в 60 млрд рупий ($714 млн) в расширение завода в штате Тамилнад, который станет вторым крупнейшим предприятием по сборке iPhone в Индии после тайваньской Foxconn, сказали собеседники Business Standard.