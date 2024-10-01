Новая иммерсивная система подготовит пожарных к борьбе с огнем

Чтобы помочь пожарным лучше подготовиться к борьбе с экстремальными возгораниями, Исследовательский центр iCinema при Университете Нового Южного Уэльса разработал систему iFire. Это инновационное обучающее решение позволяет пожарным виртуально погружаться в горящий ландшафт и отрабатывать действия в условиях реального пожара.

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Система iFire использует математическое моделирование и инструменты искусственного интеллекта для создания иммерсивных сценариев, включая три реальных примера пожаров.

Пожарные могут адаптировать условия, такие как температура и направление ветра, что помогает им лучше оценивать риски и принимать ключевые решения.

iFire уже установлена в Академии экстренных служб Fire and Rescue NSW в Сиднее. В будущем система сможет помочь не только пожарным, но и работникам экстренных служб в подготовке к другим природным катастрофам, таким как наводнения и землетрясения.