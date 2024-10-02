Находки на крупнейшем кладбище викингов сильно удивили археологов

В Дании обнаружено 50 захоронений эпохи викингов, включая женщину, похороненную вместе с довольно редкой повозкой и дорогими артефактами. Находка очень порадовала археологов, ведь захоронения викингов, особенно массовые, встречаются крайне редко из-за особенностей местной почвы.

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Об открытии рассказывает Live Science. Археологи говорят, что найти захоронение эпохи викингов такого крупного размера - большая редкость. Местные почвы являются кислыми, поэтому органические останки, в том числе кости, крайне плохо сохраняются в ней.

Вот почему захоронения эпохи викингов, как правило, находят одиночными. Но в данном случае археологам действительно повезло. Они раскопали целое кладбище, на котором находится не менее 50 захоронений. Кладбище расположено в деревне Осум на датском острове Фюм.

Оно датируется 900-ми годами нашей эры, когда большинство жителей Дании были язычниками и все еще поклонялись древнескандинавским богам. Раскопки проводили археологи из Музея Оденсе, а первые останки были найдены случайно. На них наткнулись рабочие при прокладке электрокабеля.

"Действительно необычно обнаружить так много хорошо сохранившихся останков одновременно, - говорит археолог Михаэль Борре Лунде. - Это открытие предоставляет исключительные возможности для проведения широкого спектра научных анализов, которые могут раскрыть больше информации об общем состоянии здоровья, рационе питания и происхождении похороненных людей".

Анализ также покажет, были ли захороненные викинги родственниками. Ученые отмечают, что это очень важно, так как подобные исследования никогда ранее не проводились. Поэтому о семейных кладбищах викингов ничего неизвестно.

В могилах археологи обнаружили некоторые предметы. Так, среди погребального инвентаря оказалось редкое треугольное бронзовое украшение. Подобным предметом мог обладать только богатый человек высокого социального статуса.

Многие могилы на кладбище викингов близ Осума, отмечают исследователи, принадлежали людям, занимавшим высокое положение в обществе. В одном захоронении были найдены останки женщины, социальный статус которой был самым высоким.

На это указывают артефакты из погребального инвентаря. Во-первых, она была похоронена вместе с повозкой. Во-вторых, в ее могиле археологи нашли дорогой серебряный нож и стеклянные украшения.

Могилы эпохи викингов, найденные около деревни Осум, датируются периодом правления датского короля Горма "Старого" и королевы Тиры. Их резиденция располагалась сравнительно недалеко от этого места, в ютландском городе Еллинг, известном древнейшими рунами. Считается, что остров Фюн был частью их королевства.