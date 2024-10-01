Наушники AirPods помогли найти угнанный спорткар и преступника

Полиция США обнаружила угнанный Ferrari 2023 года стоимостью $575 тыс. благодаря наушникам AirPods, оставленным их владельцем в салоне. Об этом сообщает портал Apple Insider.

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Полицейские отследили местоположение наушников до заправочной станции. Хотя подозреваемый успел скрыться, его личность была быстро установлена уже по другому потерянному устройству — его личному iPhone, который он обронил, выбегая из машины. Преступником оказался 22-летний Дион Шонттен из Уотербери, который был арестован и обвинен в краже транспортного средства.

Также был задержан его сообщник, 19-летний Кион Вебстер. Следствие установило, что оба подозреваемых поочередно управляли угнанным автомобилем. Начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло отметил, что Вебстер уже имеет семь обвинений, связанных с угоном автомобилей и другими преступлениями.

Отмечается, что оставленные в салоне владельцем авто наушники благодаря нахождению рядом iPhone автоугонщика помогли отсылать свою точную геолокацию в приложении «Локатор», что и помогло выследить Ferrari.