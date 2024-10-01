Спецверсия складного смартфона Samsung появилась на сайте компании

Улучшенная версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition появилась на официальном сайте компании, что подтверждает предстоящий выпуск устройства. Об этом сообщает портал 4PDA.

© Газета.ru

Новинка, получившая название Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition, по дизайну идентична стандартной версии. Основное отличие заключается в увеличенных экранах: в базовой версии установлены внешний и внутренний дисплеи на 6,3 и 7,6 дюйма, а новинка предложит экраны на 6,5 и 8 дюйма соответственно.

Технические характеристики устройства, судя по всему, не изменятся. Смартфон получит чип Snapdragon 8+ Gen 3, экран с пиковой яркостью до 2600 нит и тройную камеру с основным модулем на 50 Мп, телеобъективом с разрешением 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольным объективом на 12 Мп.

По слухам, презентация Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition запланирована на 18 октября — в этот же день откроют предзаказы, а официальные продажи начнутся 25 октября. Стоимость смартфона и его доступность пока не раскрывается. По слухам, новинка будет продаваться только в Южной Корее и Китае.