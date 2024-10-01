В ресторанах «Вкусно — и точка» появились роботы

В ресторанах «Вкусно — и точка» обнаружены два робота, которые помогают сотрудникам разносить еду и мыть пол. В настоящее время они функционируют только в двух столичных точках, сообщает РИА Новости.

Поставщиком этих роботов является российская компания Spi.Robotics. Производством устройств занимаются в КНР. Первый робот убирает помещения, он может за час убрать помещение площадью до 1000 кв. м — производительность в 10 раз больше, чем у человека.

Механизм может выполнять как сухую, так и влажную уборку. Кроме того, в робот встроена функция точечной очистки. Также он умеет здороваться с посетителями и просит уступить дорогу.

Второй робот оснащен подносами, а также имеет кошачью морду и ушки. Работник ресторана отдает заказ роботу и указывают номер столика. Затем машина отправляется к точке и останавливается у заказчика — посетитель сам должен забрать продукты.

Ранее в сети «Вкусно - и точка» на несколько недель вывели из меню чиабатты с тунцом из-за проверок, которые проводятся у поставщиков на фоне вспышки ботулизма в РФ.