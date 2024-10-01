На карликовой планете Солнечной системы нашли следы океана

Ученые раскрыли историю происхождения карликовой планеты Церера в Солнечной системе. Исследование показало, что в древности она представляла собой океанский мир.

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Церера – самый крупный объект в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Это сфера диаметром около 950 км, на поверхности которой есть кратеры, вулканы и оползни.

Новое исследование Университета Пердью показало, что поверхность Цереры почти на 90% состоит из водяного льда. Но на глубине 117 км его количество снижается до 0%.

Считалось, что лед на поверхности планеты должен был со временем деформироваться. Однако, как показала компьютерная модель, он стал намного более прочным при вкраплении частиц твердых пород.

Ученые пришли к выводу, что некогда Церера была покрыта океаном, загрязненным твердыми частицами. Когда мутный водоем со временем замерз, на нем образовалась ледяная корка с включениями каменистого материала. Впоследствии она не разрушилась, а оставалась стабильной в течение нескольких миллиардов лет.

«Мы протестировали различные структуры коры в ходе компьютерных симуляций и обнаружили, что кора с высоким содержанием льда вблизи поверхности и низким на глубине лучшим способом соответствует наблюдаемым особенностям Цереры», – отметили авторы научной работы.

Важно, что замерзший океанский мир находится сравнительно недалеко от Земли. Она может стать новой целью для будущих исследовательских миссий. Ученые намерены сравнить ее особенностями ледяных спутников Солнечной системы, таких как Европа (спутник Юпитера) и Энцелад (спутник Сатурна), сообщает Nature Astronomy.

Другое исследование показало, что на поверхности Цереры присутствуют сложные органические вещества. Возможно, их источником является скрытый внутренний океан.