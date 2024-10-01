На Солнце произошла мощная вспышка класса М

Сильная вспышка предпоследнего уровня мощности произошла на Солнце в ночь на вторник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"1 октября 02:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3942 (S18E30) зарегистрирована вспышка M7.7 продолжительностью 39 минут", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

По данным мониторинга космической погоды ИПГ, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли за последние сутки повышался до R2 (умерено) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).