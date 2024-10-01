Фрагмент древней океанической плиты нашли глубоко под Тихим океаном

Ученые обнаружили необычный участок породы глубоко под Тихим океаном. Открытие может объяснить, почему в этом регионе образуется самый быстрорастущий океанический хребет в мире – Восточно-Тихоокеанское поднятие.

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Геологи из Мэрилендского университета с помощью сейсмического исследования выявили древние океанические плиты, залегающие в недрах Земли. Их датировали эпохой динозавров.

Значительная часть нашей планеты представляет собой нагретые силикатные породы, зажатые между прохладной внешней корой и раскаленным ядром. Частично расплавленный слой минералов (мантия) циклически перемещается в течение десятков миллионов лет из-за резких перепадов температур вверху и внизу. Более плотный и холодный материал втягивается в теплые недра в результате субдукции.

Новооткрытый участок мантии располагается под плитой Наска, которая граничит с континентальной плитой Южной Америки, и отличается аномально медленным движением. Плита Наска в настоящее время опускается под Южную Америку, но на ее западной стороне находятся быстро растущий хребет, очаг геологической активности под островом Пасхи и загадочный структурный разрыв между центральной и восточной частями Тихого океана.

Исследование показало, что в этом регионе материал опускается примерно вдвое медленнее, чем ожидалось. Очевидно, переходная зона мантии действовала как барьер и замедляла движение пород сквозь Землю.

Ученые определили, что плита холоднее и плотнее, чем окружающее вещество. Согласно их выводам, она представляет собой окаменевший фрагмент древнего морского дна, который погрузился в Землю около 250 млн лет назад.

«Это дает нам возможность заглянуть в прошлое Земли, чего у нас никогда раньше не было», – отметили авторы научной работы.

Компьютерная модель показала, что участок древнего дна влияет на структуры нижней мантии. Возможно, он является источником серии аномалий, ориентированных с востока на запад. Исследование помогло лучше понять связь между очень глубокими структурами планеты и поверхностной геологией, которая раньше не была очевидна, сообщает Science Advances.

Другое исследование показало, что древнюю землю могла окружать система колец. Это глобальным образом повлияло на климат.